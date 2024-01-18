موعد عيد الغطاس 2024.. كاهن يوضح سبب اختلاف موعده هذا العام

يحتفل الأقباط الأرثوذكس هذا العام بـ«عيد الغطاس 2024» يوم السبت الموافق 20 يناير، إذ يُقام قداس عيد الغطاس يوم 19 يناير هذا العام بدلاً من 18 المعتاد، برئاسة البابا تواضروس بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته كل عام.

موعد عيد الغطاس 2024

وبحسب الكنيسة يتمّ تحديد موعد عيد الغطاس بناءا على موعد الاحتفال بعيد الميلاد، إذ يأتي دائمًا بعد 12 يومًا من عيد الميلاد، والذي يصادف عادة يوم 7 يناير، وبالتالي فإن عيد الغطاس يصادف يوم 19 من نفس الشهر، ولكن اختلف الموعد هذا العام بسبب الاحتفال بعيد الميلاد يومي 7 و8 يناير فترتب عليه الاحتفال بعيد الغطاس السبت 20 يناير.

وقال القس بولس حليم، كاهن كنيسة مارجرجس بالقللي في تصريحات لـ«الوطن» قإن راءات وصلوات الكنيسة القبطية تعتمد على التقويم القبطي وتعيد الكنيسة القبطية عيد الميلاد كل عام يوم 29 كيهك والمفروض أنَّه يوافق 7 يناير من كل عام.

تحديد موعد عيد الغطاس.. يترتب على موعد عيد الميلاد

وأضاف أنَّه في السنة الكبيسة يوافق عيد الميلاد 8 يناير ولذلك عيدت الكنيسة القبطية عيد الميلاد هذا العام في يومي 7 و8 يناير لأنها سنة كبيسة، أما عيد الغطاس فهو يتحدد بناء على موعد عيد الميلاد المجيد، إذ يأتي دائما بعد 12 يوما من عيد الميلاد المجيد فإذا كان عيد الميلاد يوم 7 يناير يكون عيد الغطاس يوم 19 من ذات الشهر، ونظرا لكونها سنة كبيسة، فإن عيد الغطاس يأتي بعد 12 يوما ليكون يوم 20 يناير.