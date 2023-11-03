أمير طعيمة وأكرم حسني.. صداقة فنية قدمت أعمالا ناجحة

علاقة صداقة قوية تربط الفنان أكرم حسني، بالشاعر والمؤلف أمير طعيمة، فبعيدا عن الصداقة، قدم الثنائي سويا عددا من الأعمال الفنية الهامة خلال مشوارهما الفني.

أكرم حسني وأمير طعيمة قدما سويا مسرحية «حتى لا يطير الدكان»

وتعد مسرحية حتى لا يطير الدكان، أحد أهم تلك المشاريع حيث قدمت في شهر أكتوبر من العام الماضي، وقام طعيمة بتأليفها، بينما أدى أكرم حسني والفنانة درة التونسية دوري البطولة، وهي مسرحية كوميدية من إخراج محمد أوتاكا.

كما قدم الثنائي من قبل أغنية في مسلسل مكتوب عليا الذى قم حسني ببطولته مع الفنانة آيتن عامر، وكانت الأغنية بعنوان قصيدة زوج غلبان (يوميات زوج مهزوم)، والمسلسل كان من تأليف إيهاب بليبل واخراج خالد الحلفاوي.

أكرم حسني غنى من كلمات أمير طعيمة

كما كان أمير طعيمة، من أبرز المدافعين عن أكرم حسني، حينما تم اتهامه بسرقة كلمات أغنية محمد منير «للي» حيث وقال أمير طعيمة في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «شهادتي في أكرم مجروحة، بس هو فنان حقيقي ومحترم وموهوب موهبة مش طبيعية في أكثر من مجال أنا شخصيا دورت على الديوان اللي المفروض في تشابه بينه وبين كلمتين أو تلاتة في الأغنية، وفعلا مش لاقيه على جوجل وده يؤكد أن أكرم ما قرأهوش ولو بالصدفة أو تأثر بيه مثلا، الموضوع واضح أنه توارد خواطر، خاصة لعدم وجود البيت اللي عليه خلاف في أي مكان».