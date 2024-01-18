فخري الفقي: الدولة اتخذت حزمة إجراءات لتخفيض الأسعار

أكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنَّ الأزمة الروسية الأوكرانية تؤثر على اقتصادات الدول، ولكن دور الدولة هو التحكم في تداعيات هذه الأزمة، وذلك من خلال اتخاذ قرارات تسهم في السيطرة على الأسعار، مثل قرار رئيس الوزراء بإلغاء الرسوم الجمركية على 7 سلع تمس حياة المواطنين، وإدراجها سلعا استراتيجية، ووضع آليات تضمن استقرار سعرها.

وأضاف «الفقي»، في حواره ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي هيثم السعودي، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه جرى تغليظ العقوبة على من يتلاعب بـ أسعار السلع الاستراتيجية، وتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعتها، مؤكدا أن الرقابة على الأسواق ستستمر، موضحا أنها سلع غذائية تمس حياة المواطنين، وتؤثر في مستوى التضخم العام، وهي سلع: «السكر، والزيت، والألبان، والمكرونة، والفول، والجبن، والأرز».

وتابع الخبير الاقتصادي: «فتح الاعتمادات المستندية حاليا على سلع استراتيجية أخرى كالقمح، الذي نستورد 50% من احتياجاتنا منه، وكذلك الأدوية والمنتجات البترولية مثل السولار والبوتاجاز وخلافه، ما يساهم في توفير العملة الصعبة لمستوردي هذه السلع».

واستطرد: «البنك المركزي لديه آليات تمتص السيولة في الأسواق، ما يساهم في تخفيض مستويات التضخم، عبر سعر الفائدة، وكذلك إصدار البنوك الحكومية لشهادات ادخار وعوائد مرتفعة العائد، وهي تستهدف أصحاب الدخول المحدودة».

وأوضح أنه ليستمر التضخم في التراجع، لابد من التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، باتباع سياسات أكثر تشددا من البنك المركزي المصري ووزارة المالية، مثل الحفاظ على عجز الموازنة عند حدود معينة، وسياسات التشديد الكمي من المركزي.