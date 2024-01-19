كليب «موحشتكيش» لتامر حسني يحقق 12 مليون مشاهدة

حقق كليب أغنية «موحشتكيش» للفنان تامر حسني 12 مليون مشاهدة على موقع نشر الفيديوهات يوتيوب، منذ طرحه من 9 أيام.

تفاصيل كليب موحشتكيش

كليب موحشتكيش لتامر حسني جرى تصويره في إطار رومانسي واختار أن تكون بطلة الكليب ثراء جبيل. والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر علي فتح الله.

كلمات أغنية موحشتكيش لتامر حسني

وتقول كلمات أغنية موحشتكيش: شكل المكان زي ما كان، متغيرتش حاجات كتير.. شايف بعيني ذكريات، من قلبي حبيتها بضمير، أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا.. كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا، وتفاصيل كتير مش ممكن، أحسها من غيرك.. معقول أكون موحشتكيش من يوم بعادنا مش بعيش.