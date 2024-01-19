أمريكا تتجمد.. عواصف ثلجية تقتل 43 شخصا في عدة ولايات

اجتاحت العواصف الشتوية القاتلة جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما أدى إلى مقتل 43 شخصًا في تسع ولايات أمريكية مختلفة، وكانت ولاية تينيسي لها النصيب الأكبر من الوفيات، حيث أعلن مقتل 14 شخصًا مع استمرار البرد القارس وموجة الثلوج والجليد، بحسب صحيفة «نيويورك بوست».

وانخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في أجزاء من الولاية، وحذرت السلطات من أن طبقة رقيقة من الجليد يمكن أن تغطي الطرق بالكامل.

حوادث السيارات وانخفاض درجة حرارة الجسم

وتشمل الوفيات حوادث السيارات وانخفاض درجة حرارة الجسم، حيث لقى سائق شاحنة حتفه بعد أن انزلقت الشاحنة على الطريق السريع، كما توفيت سيدة بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم، بعد أن توقف قلبها ووجدتها أسرتها ملقاه على الأرض، وتوفي البعض لأسباب أخرى، مثل التسمم بأول أكسيد الكربون، بحسب «CNN».

تدمير ممتلكات وقطع كهرباء

كما دمرت العديد من الممتلكات وقطعت الكهرباء عن بعض المناطق بمختلف الولايات الأمريكية، ووقع ما لا يقل عن ثلاثة حوادث سيارات مميتة بسبب العاصفة، وفقًا لدورية الطرق السريعة في ولاية تينيسي، كما شهدت ولاية تينيسي أكبر عدد من الوفيات في أي ولاية في جميع أنحاء أمريكا، حيث سقط أكثر من عشرين ضحية للطقس.

الأرصاد تحذر

وكانت خدمة الأرصاد الجوية، أصدرت تحذيرات عديدة بشأن الثلوج والجليد خلال الأيام المقبلة، حيث تواجه أمريكا واحدة من أسوأ موجات البرد هذا الموسم.

وتم إلغاء وتأخير مئات الرحلات الجوية، وإغلاق العديد من المدارس ومكاتب العمل، ومن المتوقع أن يضرب المزيد من الثلوج والجليد الغرب الأوسط والشمال الشرقي والشمال في الأيام الثلاثة المقبلة.