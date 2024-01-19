انقطاع المياه في ميت غمر للصيانة الاثنين المقبل.. المواعيد والأماكن

أعلنت رئاسة مجلس ومدينة ميت غمر بالدقهلية، عن انقطاع مياه الشرب الاثنين المقبل، لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحا حتى 1 مساء، بهدف الصيانة الدورية والتطهير وغسيل شبكات المياه في نطاق المدينة.

انقطاع المياه عن ميت غمر

وبحسب بيان مجلس المدينة، فإن انقطاع المياه يأتي لغسيل شبكات المياه والصيانة والتطهير في مدينة ميت غمر ودقادوس، في إطار التنسيق القائم بين مجلس مدينة ميت غمر وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بداية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 مساء، على مدار 4 ساعات، وذلك تنفيذا لخطة الصيانة الدورية لشبكات المياه داخل المدينة.

تدابير ضرورية أثناء قطع المياه

وناشدت رئاسة مجلس مدينة ميت غمر، المواطنين والمصالح الحكومية ومراكز الشباب والمستشفيات والوحدات الصحية بأخذ التدابير اللازمة وعمل احتياطاتهم خلال فترة انقطاع مياه الشرب لحين عودتها بعد الانتهاء من الصيانة الدورية لشبكات المياه من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.