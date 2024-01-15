انقطاع المياه عن عدة مناطق في طوخ بالقليوبية غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بطوخ عن انقطاع المياه غدا الثلاثاء عن المنطقة من الإدارة التعليمية حتى مجمع المدارس ومن منطقة قهوة دهب حتى الطريق السريع والشوارع الجانبية بمدينة طوخ، وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 امساء، بسبب أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بطوخ

أشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيان، إلى أن انقطاع المياه غدا بطوخ يأتي لمدة 6 ساعات كاملة لحين انتهاء أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ.

تدبير الاحتياجات من مياه الشرب

وناشدت الشركة المواطنين في بيان لها بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال انقطاع المياه في مدينة طوخ، وسيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه.

وطالبت شركة مياه القليوبية أصحاب المخابز والمصالح بمناطق الانقطاع تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، حيث أوضح بيان الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة لحين الانتهاء من الأعمال، ويمكن من خلال الاتصال بالخط الساخن «125».