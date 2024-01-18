خريطة انقطاع المياه بمحافظة القاهرة.. تعرف على المناطق والمواعيد

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة في بيان رسمي قطع المياه بعدة مناطق بالقاهرة، وبالتحديد مصر الجديدة، وهي منطقة الشيراتون بالكامل والملتقى العربي والكلية الحربية.

وأوضحت أن قطع المياه بالقاهرة؛ بسبب تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بشارع عبدالحميد بدوي أمام الكلية الحربية.

مناطق قطع المياه بالقاهرة

وتابع أن انقطاع المياه بمحافظة القاهرة سيشمل بعض مناطق مدينة نصر وهي المنطقة السادسة وسيتي ستار وإسكان التوفيق ورابعة الاستثماري والإمداد والتموين والرقابة الإدارية وأرض الجولف ومساكن رامو، كما يتم قطع المياه بالحي العاشر وهي منطقة صقر قريش ومدينة الأمل والمنطقة العاشرة.

موعد قطع المياه بالقاهرة

وأوضحت الشركة أن قطع المياه بالقاهرة سوف يكون من الساعة 10 صباحا يوم السبت المقبل وحتى الساعة 12 مساء نفس اليوم.

وأهابت شركة مياه الشرب بأصحاب المخابز والمستشفيات في تلك المناطق التي يشملها انقطاع المياه بالقاهرة بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بشكل مجاني في تلك المناطق وفي حالة الحاجة، يُرجى الاتصال بالخط الساخن بالشركة على رقم 125 أو استخدام خدمة الواتس آب على الرقم 0126665125.

أكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الشركة، لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان استمراريتها رغم الأعمال الضرورية لصيانة وتطوير شبكة المياه في القاهرة الكبرى.