أمطار على 14 محافظة وانخفاض الحرارة.. «الأرصاد» تحذر من طقس الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة والظواهر الجوية التي تتأثر بها البلاد خلال الأيام المقبلة، محذرة من تساقط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية ونشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

أماكن سقوط الأمطار

وحددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، إذ تشمل 14 محافظة موزعة على أقاليم الوجه البحري والسواحل الشمالية وسينا والقناة، لافتة إلى أنه تتساقط يوم الأحد أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه تتساقط أمطار متوسطة بنسبة حدوث من 50 إلى 60% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتتساقط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

رياح شديدة واضطراب الملاحة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه تنشط الرياح يوم الاثنين على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة، ونتيجة لذلك يحدث اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتصل سرعة الرياح من 60 إلى 70 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلى 4 أمتار.

وتابعت الهيئة أنه تتساقط أمطار متوسطة يوم الثلاثاء، وتكون متوسطة وتغزر أحيانا بنسبة حدوث من 50 إلى 60% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تتساقط أمطار متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، مشيرة إلى أنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة الطقس، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد، وباردا على باقي الأنحاء، ونصحت المواطنين باتخاذ الاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية.

درجات الحرارة غدا الجمعة 19 يناير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 08 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10 درجات مئوية.

درجات الحرارة السبت 20 يناير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11 درجات مئوية.

درجات الحرارة الأحد 21 يناير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 10 درجات مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 22 يناير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 09 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11 درجات مئوية.