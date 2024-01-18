تغير مفاجئ في طقس القاهرة والمحافظات غدا الجمعة.. «الأرصاد» تكشف التفاصيل

أعلنت غرف العمليات في المحافظات، أن هناك تغيرا مفاجئا في طقس القاهرة والمحافظات، غدا الجمعة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ودافئ نهار على كل أنحاء البلاد، بعدما كان مائلا للدفء في القاهرة ومحافظات الدلتا خلال الأسابيع الماضية.

وأكدت غرف العمليات في المحافظات، أن هيئة الأرصاد الجوية، أوضحت أنه يسود طقس دافئ نهاراً غدا الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد بارد على باقي الأنحاء.

ضباب في المحافظات بسبب الشبورة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الجمعة سوف يشهد شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تصل لحد «الضباب» على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة في محافظات الجمعة الموافق 19 يناير

القاهرة 25 الكبرى 14 الصغرى

بنها 23 الكبرى 13 الصغرى

كفر الشيخ 23 الكبرى 13 الصغرى

المنصورة 23 الكبرى 13 الصغرى

الزقازيق 22 الكبرى 12 الصغرى

طنطا 23 الكبرى 13 الصغرى

دمياط 22 الكبرى 12 الصغرى

بورسعيد 22 الكبرى 12 الصغرى

الإسماعيلية 23 الكبرى 11 الصغرى

السويس 23 الكبرى 10 الصغرى

العريش 22 الكبرى 9 الصغرى

سانت كاترين 14 الكبرى 2 الصغرى

شرم الشيخ 26 الكبرى 16 الصغرى

الإسكندرية 23 الكبرى 12 الصغرى

الغردقة 26 الكبرى 15 الصغرى

المنيا تسجل أقل درجة حرارة ليلا بالصعيد

بني سويف 23 الكبرى 7 الصغرى.

المنيا 23 الكبرى 6 الصغرى.

أسيوط 23 الكبرى 8 الصغرى.

سوهاج 24 الكبرى 8 الصغرى.

قنا 25 الكبرى 9 الصغرى.

الأقصر 25 الكبرى 9 الصغرى.

أسوان 26 الكبرى 10 الصغرى.