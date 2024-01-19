سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الجمعة 19-1-2024

شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 19-1-2024 بالبنوك المصرية، استقرارا كبيرا، منذ ختام التعاملات بالبنوك أمس الخميس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي الأعلى شراء داخل البنوك المصرية، 8.42 جنيه، وسعر الأقل بيعا 8.39 جنيه.

وترصد السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 19-1-2024 في البنوك، كما يلي.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة داخل البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

- كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي، عبر مواقع البنوك الرسمية، داخل البنك الأهلي المصري، 8.39 جنيه بيعا، و8.38 جنيه شراءً.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وصل سعر الدرهم الإماراتي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 8.41 جنيه شراء، أما سعر البيع فبلغ 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

- بينما يسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 8.42 جنيه بيعا، أما سعر الشراء فبلغ 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

- وبالنسبة لسعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة، داخل بنك الإسكندرية، فوصل إلى 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.