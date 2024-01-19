الجدول الكامل لتخفيف الأحمال في محافظة دمياط

أعلنت شركة الكهرباء بدمياط، مواعيد جديدة لتخفيف أحمال الكهرباء في محافظة دمياط بالتزامن مع امتحانات الشهادة الإعدادية التي انطلقت الأسبوع الماضي، وتستمر حتى الأسبوع الأخير من يناير الجاري.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة دمياط

وتستعرض «الوطن» المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء في محافظة دمياط والقرى الخاصة بها، وفقا لما أعلنته شركة الكهرباء كالتالي:

مواعيد جديدة لقطع الكهرباء في محافظة دمياط

وأعلنت شركات الكهرباء أن موعد قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال مستمرة كما هي حتى نهاية الأسبوع القادم، موضحة أنه بداية من الخميس المقبل 25 يناير، سيتم اعتماد خطة تخفيف أحمال كهرباء جديدة وذلك مع انتهاء امتحانات الطلاب.

يشار إلى أن مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء التي تم اعتمادها مؤخرا، جاءت وفقا لعدة ضوابط كالتالي:

- وقف تخفيف الأحمال ليلًا.

- تغيير مواعيد قطع الكهرباء لتصبح من 2 مساء حتى 5 مساء، بسبب أداء الامتحانات.