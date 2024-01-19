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تغير مفاجئ في مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء اليوم في 300 حي بـ27 محافظة

كتب:

سلامة عامر
10:01 ص | الجمعة 19 يناير 2024
موزع كهرباء ارشيفية

موزع كهرباء ارشيفية

تنفذ 9 شركات توزيع الكهرباء، اليوم، جدول تخفيف أحمال الكهرباء في 300 حي ومدينة بـ27 محافظة؛ ليكون من الساعة 11 صباحًا وحتى الخامسة عصرًا، تنفيذًا لقرار الحكومة بناءً على استجابة أولياء الأمور خلال أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، ويتم تنفيذه حتى 24 من شهر يناير الجاري 2024.

جدول تخفيف الأحمال على مستوى شركات توزيع الكهرباء

وتستعرض «الوطن» جدول تخفيف أحمال الكهرباء، والذي سيتم تنفيذه اليوم بدءًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الخامسة عصرًا على مستوى المناطق الواقعة في نطاق شركات التوزيع، وهي: «شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء».

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الأحياء والمدن بالمحافظات

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.