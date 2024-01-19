ناقد فني: فكرة مسلسل «حالة خاصة» وصلت إلى المشاهدين بسرعة

كشف رامي المتولي الناقد الفني، عن أسباب نجاح مسلسل «حالة خاصة»، قائلا إنه لا يجب فصل البنية التحتية القوية للمسلسلات المصرية عن النجاحات المتتالية للإنتاج الدرامي التلفزيوني، بجانب توجهات الدولة المصرية في الاهتمام بذوي الهمم والفئات الخاصة، وبالتالي صناعة الدراما تكون على خطاها.

أضاف «المتولي»، خلال لقاء ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلاميان فادي غالي وآية الكفوري، أن هناك حالة من تزايد الوعي، فقبل عشرات السنوات كان يتم تناول شخصية المريض النفسي بطريقة ساخرة سواء هو أو الطبيب النفسي، جلبا للكوميديا والنص المعتمد على «الإيفيه» بشكل رئيسي، ما جعل الصورة لا تظهر بشكل جيد.

وأشار إلى أنه مع تزايد الوعي وإدراك أهمية العمل على توجيه الناس في التعامل مع المرض النفسي، زاد الاهتمام بحيث يكون العمل الفني توعويا ويلتفت لقضية أو لمرض نفسي معين ويوجه الناس إلى كيفية التعامل معه.

ولفت إلى أن هذا تبين في مسلسل مثل «ريفو» وأعمال أخرى من نوعية مسلسل «حالة خاصة»، علما بأن هذه النوعية تكون تحت مظلة أعمال مصممة لمنح المشاهدين شعورا رائعا، ولا تتسم بالتوتر شديد، وبالتالي فكرة التوعية تصل بشكل أسرع.