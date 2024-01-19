موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية.. الرابط وتوزيع الدرجات

انطلقت امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأربعاء الماضي، وتستمر حتى 24 يناير الجاري، ويبحث أولياء الأمور عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية، استعدادا لمعرفتها فور الانتهاء من تصحيحها واعتمادها.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي التي بدأت الأربعاء الماضي مستمرة حتى الأربعاء 24 يناير الجاري، مشيرة أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية الرسمي لم يتحدد بعد، ومن المتوقع ظهورها مطلع شهر فبراير المقبل.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أنه من المقرر إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في بمحافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس والدرجات على موقع المديرية الرسمي من خلال الرابط المخصص هـنـا.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية

وأشارت وكيل وزارة التعليم أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية بالدرجات بإجمالي 140 درجة للفصل الدراسي الأول وتوزيعها على المواد كالتالي:

اللغة العربية 40 درجة

اللغة الإنجليزية 30 درجة

الدراسات 20 درجة

الرياضيات 30 درجة

العلوم 20 درجة

المجموع الكلي 140 درجة.