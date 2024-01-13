فرص عمل جديدة في محافظتي القاهرة والجيزة.. اعرف الشروط

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب في محافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل في شركة دايموند للأمن والحراسة.

الوظائف المطلوبة

وكشفت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن نوعية الوظائف المطلوبة وهي أفراد أمن ببنوك وسط البلد وجاردن سيتي والمهندسين والجيزة و6 أكتوبر، إضافة إلى أفراد أمن بمولات بشركة أجهزة كهربائية بالمنيل ووسط البلد والجيزة.

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف

وأعلنت محافظة الجيزة عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، وهي كالتالي:

- السن: حددت الشركة أنها تقبل المتقدمين لشغل الوظائف من 20 إلى 40 سنة.

- مدة العمل: 12 ساعة

- مميزات الوظيفة: تأمين صحي واجتماعي

- إجازات سنوية ومرضية

- زيادة سنوية

كيفية التقديم على الوظائف

وعلى من يرغب في التقديم، الحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، وعنوانه 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، أو التواصل من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198 - 35730825».