أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 19-1-2024.. تراجع في كيلو الكندوز

أعلنت شعبة القصابين، أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 19-1-2024، وشهدت تراجعًا بقيمة 15 جنيهًا للكيلو بالنسبة للكندوز الكبير، وتباع للمستهلك بـ265 جنيها للكيلو بالنسبة للكندوز الكبير في محلات الجزارة والأسواق، مقارنة بما كانت عليه الأسعار الأسبوع الماضي.

أسعار اللحوم اليوم

تستعرض «الوطن» أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 19-1-2024، وفقًا لشعبة القصابين.

سجل سعر كيلو اللحم الضأن بعظم في المتوسط نحو 280 جنيهًا بقيمة انخفاض بلغت 15 جنيهًا مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم في المتوسط نحو 250 جنيهًا.

أسعار اللحوم في مصر

سجل سعر كيلو اللحم البتلو في المتوسط نحو 310 جنيهات.

سعر كيلو لحم الكندوز صغير في المتوسط نحو 300 جنيه.

سجل سعر كيلو لحم الكندوز كبير في المتوسط نحو 265 جنيهًا، بقيمة انخفاض 15 جنيهًا مقارنة بالأسبوع الماضي.

سعر كيلو اللحم الضأن في المتوسط نحو 350 جنيهًا.