جنود إسرائيليون يرسمون جدارية للسنوار.. ما السر؟

يبدو أن يحيى السنوار، زعيم بالفصائل الفلسطينية، تسبب في صداع برأس جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد تخطيطه لعملية طوفان الأقصى، ثم قيادته لعناصر الفصائل، في القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

جدارية ليحيى السنوار داخل المدينة التدريبية بالأراضي المحتلة

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، فإن جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يتدربون في ما يسمى بغزة الصغرى، وهي مدينة صغيرة أنشأها الجيش الإسرائيلي على غرار غزة، ورسم فيها صورا على حوائطها لتحاكي تلك الموجودة في قطاع غزة للرموز الفلسطينية، مثل ياسر عرفات وغيره، ونقش الجنود الإسرائليون مشهدا جديدا بـ«غزة الصغرى» يخص يحيى السنوار.

تهدف الجدارية لرفع الروح المعنوية لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي

وقرر جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي، رسم جدارية مسيئة للسنوار، على إحدى الحوائط في المدينة التدريبية «غزة الصغرى»، وذلك لرفع الروح المعنوية لجنود جيش الاحتلال، و«لجعلهم يبتسمون»، كما ذكر أحد الجنود الذين شاركوا في الجدارية.

ويبلغ ارتفاع الجدارية العملاقة، 7 أمتار، حيث رسمها جنود الاحتلال الإسرائيلي على مدار أربعة أيام متتالية، وكتبوا تحتها باللغة العربية «يمكنك الاستمرار في الاختباء مثل الفأر بالنفق، لكننا سنصل إلى هناك».