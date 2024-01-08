ماذا قال يحيى السنوار عن حرب الفصائل الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي؟ «فيديو»

بعد مرور 94 يومًا من العدوان المستمر من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تداول عدد من رواد مواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو ليحيى السنوار وهو يتحدث عن حرب الفصائل الفلسطينية على دولة الاحتلال.

يحيى السنوار يتحدث عن مجريات الأحداث في غزة

وبعد البحث عن مصدر مقطع الفيديو اتضح أنه من مؤتمر للفصائل الفلسطينية في عام 2021 الماضي، وكان يتحدث عن قدرات الفصائل في غزة خلال حربها المستمرة على تل أبيب.

وقال يحيى السنوار في مقطع الفيديو الذي تم مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي: «رغم أني أتحدث الآن أمام مجموعة من الأكاديميين اسمحوا لى أستخدم مصطلحات السوق».

لقد قدرنا الله سبحانه وتعالى أن نمرمط تل أبيب ونحولها ل ملطة

القائد #يحيى_السنوار pic.twitter.com/6eXgHuDqPW — أبو عبدالله (@belkishibat) January 8, 2024

وأضاف: «لقد قدرنا الله سبحانه وتعالى أن نمرمط تل أبيب ونحولها هي وسائر مدن الاحتلال إلى ملطة، من كان يتخيل أن مقاومة شعبنا تستطيع أن تدك تل أبيب بـ130 صاروخ في رشقة واحدة وما خفي كان أعظم».

وتابع أن الصواريخ التي تم إطلاقها على تل أبيب كانت منتهية الصلاحية «إكسبيرد» وما خفي أعظم وأكبر بكثير.

شهداء قطاع غزة

وكان المكتب الإعلامي الحكومي، أعلن اليوم ارتفاع أعداد الشهداء على قطاع غزة، ليصل إلى 23084 شهيدا، منهم 10 آلاف شهيد من الأطفال، و7 آلاف شهيدة من النساء، و326 شهداء من الطواقم الطبية، ونحو 45 شهيدًا من الدفاع المدني، و113 شهيدا من الصحفيين، بينما وصل عدد المصابين لـ59 ألف جريح، مضيفًا أن الاحتلال ارتكب نحو 1932 مجزرة في حق الفلسطينيين.

وأضاف في البيان، أنه جرى الإبلاغ عن نحو 7 آلاف شخص مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم لا يزال مجهولا، والغالبية العظمى منهم أطفال ونساء.