نائب بالبرلمان: «الكتاب المسموع» لذوي الهمم بداية جديدة خارج الصندوق

أشاد النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بجهود وزارة الثقافة في الإعداد للكتاب المسموع، والذي يدعم ذوي الهمم ومحبي القراءة، قائلاً: «الكتاب المسموع بداية جديدة وطريقة خارج الصندوق، يؤكد اهتمام الوزارة الكبير بكافة الفئات ونشر الثقافة».

وأضاف «مصطفى»، في حواره ببرنامج «8 الصبح»، مع الإعلامية هبه ماهر، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أن نقطة الانطلاقة والبداية لـ الكتاب المسموع كانت من المركز القومي للترجمة، لافتا إلى أنه منذ شهور بدأ التعاون بين مركز الترجمة ومكتبة مصر العامة التي وفرت استديو تسجيل الصوت فيما كان دور المركز القومي توفير المترجمين والقراء للكتب المسموعة بعدة لغات.

وتابع وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب: «يتم انتقاء عناوين مميزة للكتب المسموعة المترجمة، وجميعها تستهدف الارتقاء بالوعي الوطني وتقدم تجارب مختلفة للدول، سواء اقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعياً، ونشر الوعي والثقافة والموسيقى وغيره يعد قوة ناعمة عظيمة يجب استغلالها».