صدور الترجمة الإنجليزية لكتاب «رحلة الخير.. العائلة المقدسة في مصر» لأحمد إبراهيم

أعلنت الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة، صدور الترجمة الإنجليزية لكتاب «رحلة الخير.. العائلة المقدسة في مصر»، إعداد الأديب أحمد إبراهيم الشريف وترجمة دكتورة رضوى قطيط إلى الإنجليزية، وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

وقالت كرمة سامي عبر صفحتها على «فيس بوك»: عيد الميلاد المجيد له عندي هذا العام بهجة خاصة مع صدور كتاب «رحلة الخير» إعداد الأديب أحمد إبراهيم الشريف وترجمة دكتورة رضوى قطيط إلى الإنجليزية.

وتابعت: الكتاب موجه لكل أفراد الأسرة المصرية في قالب سردي رقيق يتتبع مسار الرحلة التي بارك بها الله أرض مصر، معرفة جديدة أفتخر بها وبمعزة مصر واختصاصها بهذا الشرف الذي يجب أن يعلمه عن ظهر قلب كل مصري ويفتخر به.

رحلة العائلة المقدسة

وأوضحت: شرفت مصر بزيارة من العائلة المقدسة حيث جاءت السيدة مريم العذراء والطفل المقدس عيسى عليه السلام ويوسف النجار فرارًا من بطش الملك هيرودس، وطافوا في ربوع مصر شمالًا وجنوبا، حيث وجدوا الأمان والحياة المطمئة.

واختتمت: هي رحلة مقدسة حافلة بالمعجزات وكاشفة لعظمة الأرض والناس. بدأت من سيناء وانتهت في صعيد مصر.. توقفت في المدن والقرى وسارت على اليابسة وعبرت النهر وصعدت الصحاري واختبأت في المغارات.