«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» عن معرض الكتاب في دورته الـ55

أبرزت شاشة قناة «إكسترا نيوز» ببرنامج «هذا الصباح»، ملف بجريدة الوطن منشور بعدد اليوم الجمعة، بعنوان: «معرض الكتاب.. نافذة مصر الثقافية على العالم»، والذي تناول أهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام في دورته الـ55 تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة».

كما أشادت القناة أيضاً، بموضوع آخر بجريدة «الوطن» بالعدد نفسه، بعنوان: «القاهرة الإخبارية ترافق شاحنات المساعدات إلى غزة»، والذي سلط الضوء على الدور المصري في إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع واستمرار الجهود بإدخال 50 شاحنة من الهلال الأحمر تضم مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومياه».

وفي هذا السياق، قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنَّ الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، يثير أحقاد أعدائها رغم أنه ليس بأمر جديد على دولتنا العريقة، ودعم القضية ليس وليد اليوم ومصر لا تحتاج إلى شهادة أحد كي تثبت وقوفها في صف الأشقاء الفلسطينيين.

وأضافت «الشوباشي»، في حوراها ببرنامج «هذا الصباح»: «موقف الرئيس السيسي من التهجير ووصفه بأنه خط أحمر لا يجوز تجاوزه، شهده العالم أجمع، ليتحدث العالم عن حل القضية لا تصفيتها، والمعبر مفتوح لإدخال المساعدات من اليوم الأول بخلاف الأكاذيب التي يتم الترويج لها».