موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة للقطاع الخاص

يبدأ القطاع الخاص نهاية الأسبوع الجاري، وبداية الأسبوع المقبل، في صرف مرتبات شهر يناير الجاري 2024، بالزيادة الجديدة، تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص برفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات إلى 3500 جنيه.

علاوات القطاع الخاص

تضمن قرار المجلس الأعلى للأجور زيادة مرتبات الموظفين في القطاع الخاص للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك بحد أدنى 200 جنيه، على أن تطبق العلاوات أيضًا اعتباراً من يناير الحالي.

وفي القطاع الحكومي أعلنت وزارة المالية، تبكير صرف مرتبات شهر يناير، لتبدأ من يوم الأحد المقبل.

أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024 لموظفي الحكومة

- يوم الأحد الموافق 21-1-2024، اليوم الأول لصرف مرتبات شهر يناير 2024 وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية.

- الاثنين الموافق 22 يناير2024 هو اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر يناير 2024.

- تحديد اليوم الثالث لصرف مرتبات يناير، ليكون يوم الثلاثاء الموافق 23-1-2024.

- الأربعاء الموافق 24-1-2024 هو اليوم الرابع لصرف المرتبات.

- يوم الأحد الموافق 28 يناير2024، هو اليوم الأخير لصرف مرتبات شهر يناير.