ممثل «يونسيف» في مصر: التربية الإيجابية تطور مهارات المعرفة والتواصل للأطفال

أكد ممثل «يونيسف» في مصر جيريمي هوبكنز، أن «يونيسف» تلتزم دائمًا بدعم الحكومة المصرية في تبني سياسات مواتية للأسرة تجري مراعاتها في شتى المناحي، مشددا على أن الدراسات تشير إلى أن الأطفال الذين يتمتعون بالتربية الإيجابية يحظون بالدفء والتأديب المتسق وغير العنيف، وتتطور لديهم المهارات المعرفية ومهارات التواصل وضبط النفس على نحو أفضل من غيرهم ممن لا ينشأون في ظل هذه التربية الإيجابية.

وتابع خلال الحوار المجتمعي الذي عقدته اللجنة الوطنية للتربية الإيجابية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي حول «مسودة الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية»: «علاوة على ذلك، سيكون بمقدور هؤلاء الأطفال نقل هذه المهارات إلى الأجيال القادمة، مما يضمن استمرارية العلاقات الصحية بين الوالدين والأطفال على مدار الأجيال، والمساهمة في الحد من الفقر متعدد الأبعاد بين الأطفال».

من جانبها، وجهت النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لدعوتها للمشاركة في الحوار المجتمعي حول «مسودة الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية»، مشيرة إلى أنها قلما وجدت استراتيجية لها قياس أثر وتقييم وآليات المتابعة، وهذا مؤشر جيد على عملية المتابعة لمحاور الاستراتيجية.

أضافت أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يمكنه أن يلعب دورا مهما في الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالأكواد التي لها علاقة بالدراما والحملات التوعوية وإلانتاج الدرامي والثقافي، مشددة على أنه من المهم أن يكون هناك دور للمجلس في الاستراتيجية.