وزارة السياحة: انتهاء مهلة إجراءات التضامن بين شركات الحج بعد غد

أكد باسل السيسي عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، أن آخر موعد لإجراء شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام عمليات التضامن فيما بينها في تنفيذ برامج الحج سيكون بعد غد الاثنين، لافتا إلى أن أقل عدد من الحجاج داخل التضامن الواحد لابد ألا يقل عن 250 حاجا.

وأشار إلى إلى أن السبب الرئيسي لقيام شركات السياحة بالتضامن فيما بينها في تنفيذ برامج الحج يعود لاشتراط السلطات السعودية عدم التعامل مع أي كيان لا يضم 250 حاجا على الأقل .

معاينة مساكن الحجاج

وأوضح باسل، أن شركات السياحة ستبدأ خلال الأسبوع المقبل في السفر إلى المملكة العربية السعودية وذلك لإجراء عملية معاينة المساكن التي سيقيم بها الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال حج هذا العام، مشيرا إلى أن عملية معاينة وتوثيق عقود سكن حجاج السياحة تتم وفقا للمواصفات التي حددتها وزارة السياحة في هذا الإطار.

تنازل الفائزين بالقرعة لوالديهم أو العكس

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إلى أن شركات السياحة ستبدأ خلال الأيام المقبلة في إجراء عمليات استبدال الفائزين بقرعة الحج السياحي بغيرهم من غير الفائزين بالنسبة لتنازل الأبناء الفائزين لوالديهم أو العكس شريطة أن يكونوا جميعا من المتقدمين لقرعة الحج السياحي هذا العام.