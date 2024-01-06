«الغرف السياحية»: أسعار الحج السياحي 2024 تبدأ من 195 ألف جنيه

كشف باسل السيسي، عضو لجنة السياحة الدينية باتحاد الغرف السياحية، عن أسعار الحج السياحي، موضحًا أن أسعار الحج تبدأ بـ195 ألف جنيه دون رسوم تذكرة السفر، الدرجة الثانية تصل لـ220 ألف جنيه دون رسوم التذكرة.

أسباب ارتفاع أسعار الحج السياحي 1445

وقال باسل السيسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن أسعار الحج قد تتفاوت عن الأسعار المعلن عنها، قد تكون هناك طلبات خاصة من الحجاج لغرفة الفندق أو نوع الإقامة ووسائل النقل، وقد تصل رسوم الحج لمليون جنيه في بعض الأحيان.

وتابع: شركات السياحة المختلفة مطلوب منها تغطية حاجتها من العملة الصعبة من خارج الجهاز المصرفي، لذا ارتفاع أسعار الحج يعود إلى ارتفاع سعر العملة في السوق السوداء.

إجراء قرعة الحج تم إلكترونيًا

وأوضح باسل السيسي، أن إجراء قرعة الحج تم إلكترونيًا من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وأسفرت نتيجة القرعة عن فوز 23 ألف مواطن لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة، من إجمالي 58 ألف مواطن سجلوا على البوابة.