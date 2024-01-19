سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في منتصف التعاملات

أعلنت المنصات الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 19-1-2024، إذ بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، في البنك المركزي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ترصد «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 19-1-2024 في البنوك المصرية، كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 19-1-2024، داخل بنك مصر نحو 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 19-1-2024، داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 19-1-2024، داخل بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك قناة السويس اليوم الجمعة 19-1-2024، ووصل إلى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.