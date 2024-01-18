سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك.. اعرفه بكام النهاردة؟

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 18-1-2024، في البنوك المصرية، ليسجل في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفق ما أُعلن عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار اليوم الخميس 18-1-2024 في البنوك المصرية، كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري، عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ويبلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري اليوم الخميس، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار اليوم الخميس 18-1-2024، داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجّل سعر الدولار اليوم الخميس 18-1-2024، داخل بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

فيما بلغ سعر الدولار داخل بنك قناة السويس اليوم الخميس 18-1-2024، يصل إلى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.