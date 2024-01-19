«حماة الوطن» بشمال سيناء ينظم حصص مراجعة مجانية لطلاب الإعدادية

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة شمال سيناء، حصص مراجعة مجانية لطلاب الصف الثالث الإعدادي، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بوسط مدينة العريش.

حصص مجانية لمادة الدراسات

وقال محمد العلاقمي، أمين التعليم بحزب حماة الوطن بمحافظة شمال سيناء، إنّ اليوم الجمعة، بدأت الحصص المجانية لمادة الدراسات، وقد سبقتها مادتي اللغتين الإنجليزية والعربية، مضيفًا أنّ الحصص المجانية تتم في الحزب لجميع المواد، لشهادات السادس الابتدائي والثالث الإعدادي، والثالث الثانوي.

وأوضح أنّ الحزب يستقدم كبار المدرسين بمديرية التربية والتعليم، وإدارة العريش التعليمية، لإعطاء التلاميذ الدروس بالمجان في مقر الحزب.

وقال المهندس فايق الخليلي أمين التنظيم، إن الحزب تواصل مع كبار المدرسين للعام الثاني على التوالي، سواء في الترمين الأول والثاني، وذلك دعمًا للتلاميذ وأولياء الأمور، وذلك ضمن فاعليات «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

150 تلميذا يحضرون حصص المراجعة

بدوره أكد الأمين العام للحزب بمحافظة شمال سيناء، المهندس هيثم رحمي، أنّ الدروس تُقام في القاعة الرئيسية، وأعداد التلاميذ فاقت الـ150 في المادة الواحدة، والحزب بصدد زيادة كراسي القاعة لزيادة الأعداد، والإقبال الكبير غير المتوقع من التلاميذ

وكان حزب حماة الوطن بشمال سيناء، قد أقام العام الماضي، فاعليات مشابهة، وكرّم أوائل الثانوية العامة، والمدرسين، بحضور القيادات الحزبية، والوجهاء وأولياء أمور الطلاب.