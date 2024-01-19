تنتهي في 31 يناير الجاري.. شروط وخطوات التقديم لمسابقة التربية والتعليم

بدأت بوابة الوظائف الحكومية، تلقي طلبات التعيين في مسابقة وزارة التربية والتعليم؛ إذ يجري غلق باب التقديم نهاية الشهر الجاري، وأوضح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن باب التقديم مفتوح للتعاقد على 11 ألفا و114 وظيفة في تخصصات معلم مساعد فصل، للصفوف الابتدائية الأول، والثاني، والثالث للعام الدراسي 2024/2025 على مستوى الجمههورية، لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم في التعليم الأساسي.

مسابقة التربية والتعليم

وفيما يتعلق بالشروط المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024، فمنها ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما، وأن يحصل على مؤهل عالٍ، سواء تربية تعليم أساسي - تعليم ابتدائي، تربية معلم فصل، تربية نوعية أساسي أو تعليم ابتدائي، وتربية نوعية معلم فصل، والتقدير عن مقبول، مع الخضوع لأي اختبارات يجري إقرارها لشغل الوظائف المطلوبة من خلال الجهات المختصة.

خطوات التقديم

أما خطوات التقدم لوظائف التربية والتعليم، فتجري كالتالي:

- تسجيل الدخول على بوابة الوظائف الحكومية من هنا .

- اضغط على أيقونة الوظائف منتصف الصفحة الرئيسية بالموقع.

- اختار وظيفة معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثانى، الثالث»

- لا بد من استيفاء المستندات المطلوبة، وسداد الرسوم المقررة، والحصول على إيصال الإيداع.

- رفع كل أصول المستندات المطلوبة بصيغة «بي دي إف»

- في حالة وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة سيجري رفض الطلب، منها عدم الالتزام بكتابة الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة، سيجري رفض الطلب.

- يحظر تعديل البيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف.