يترقب طلاب الشهادة الإعدادية، موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحر الأحمر، منذ انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول أمس، 18 يناير، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحر الأحمر

وأشار هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحر الأحمر، سيكون في الأول من شهر فبراير المقبل، عقب الانتهاء من امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، يوم الأربعاء المقبل.

وقال إنّ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات على مستوى المحافظة، يبلغ 9 آلاف و502 طالب وطالبة في 57 لجنة عامة مقسمة على الإدارات التعليمية السبع بمدن البحر الأحمر.

افتتاح 3 مدارس في البحر الأحمر

وكشف وكيل تعليم البحر الأحمر، الاستعداد المكثف لافتتاح 3 مدارس في العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر، 22 يناير وبتوجيهات من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وهي:

- مدرسة الفيروز للتعليم الأساسي.

- مدرسة محمد بغدادي للتعليم الأساسي.

- مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية.