طرح التريلر الرسمي لفيلم رحلة 404 (فيديو)

في أقل من دقيقتين، قدم المخرج هاني خليفة، لمحة سريعة من أحداث رحلة 404، قبل أن تقلع يوم 25 يناير الجاري، بدور العرض السينمائية في مصر، ومنها إلى الدول العربية، لتستقر بدور العرض الخاصة بها في الأول من فبراير المقبل، وذلك من خلال التريلر الرسمي للفيلم الذي طرح اليوم، إذ تظهر من خلاله ملامح الرحلة التي تقوم بها «غادة» قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، وتتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر للعودة إلى أشخاص من «ماضي ملوث» كانت قد قطعت علاقتها به، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لا بد أن يلوثها مرة أخرى؟.

تفاصيل البوستر الرسمي لفيلم رحلة 404

وتصدر البوستر تريند محركات البحث، ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، ونال تعليقات إيجابية وحماسية من قبل الجمهور وصُناع العمل خاصة بعد تحديد موعد عرضه، وقال مخرج الكاستينج أحمد الزغبي، في بيان: «فيلم اجتماعي جدا.. من أهم وأمتع المشاريع اللي اشتغلت عليها».

وقالت الملحنة سعاد بشناق: «فخورة أن يكون أول تعاون مصري لي مع المخرج المخضرم هاني خليفة والمونتير محمد عيد لفيلم من بطولة منى زكي ونخبة من نجوم أم الدنيا، وأن يكون هذا ثالث تعاون لي مع المنتج محمد حفظي، مبروك لكل فريق العمل وشكرا لثقتكم».

قال منتج العمل محمد حفظي: «رحلة طويلة مدتها ثلاث سنوات. الف مبروك أصدقائي المبدعين خاصة المخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء والصديقة الفنانة المتألقة منى ذكي، وشركاء المشوار من شركات الإنتاج وكاست الفيلم وضيوف الشرف والفنيين».

وقالت المنتجة شاهيناز العقاد: «متحمسة جدا إني أشوف الفيلم على الشاشة الكبيرة بعد رحلة طويلة من المتعة والأمل، أتمنى يعجبكم وتعيشوا معانا الرحلة، انتظروا رحلتنا يوم 25 يناير بدور العرض المصرية، ويوم 1 فبراير بكل الدول العربية».

فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول ونورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال فيلم كلينك ولاجوني للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment وهاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية داخل مصر وFront Row Filmed Entertainment خارج مصر.