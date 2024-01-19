مدرب تريزيجيه يكشف أسرارا عن حياته الكروية: «كان نجما منذ صغره»

أسرار تُكشف لأول مرة عن حياة وبدايات لاعب منتخب مصر لكرة القدم محمود حسن «تريزيجيه»، ابن حي غرب مدينة كفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك منذ نعومة أظافره وهو طفل صغير يلعب في مركز الشباب، ليلفت انتباه كل من يشاهده، ومن هنا تبدأ قصته الكروية.

أسرار تكشف لأول مرة في حياة تريزيجيه

يروي إبراهيم عبد المجيد، مدرب كرة قدم بمركز شباب كفر الشيخ، وحكم سابق، ومدرب محمود تريزيجيه، أن اللاعب موهوب منذ صغره، وهو عاشق لكرة القدم منذ صغره، وأن ذلك لم يأتِ من فراغ، بل لأنه تريزيجيه، له شقيقان أكبر منه لديهما مهارات كروية فائقة. ومنذ عام 1996، مع بداية اللاعب محمود، اللعب في مركز شباب كفر الشيخ، بحي غرب، بمحافظة كفر الشيخ، كان للاعب بصمة واضحة في عالم كرة القدم، حتى أنه كان ينام والكرة بجواره من شدة حبه للعبة كرة القدم.

يحب امتلاك الكرة من صغره

ويشير «إبراهيم»، مدرب «تريزيجيه»، في تصريحات لـ«للوطن»، إلى أنه يحب امتلاك الكرة لأكبر وقت ممكن منذ صغره، وهو يلعب في ملعب صغير بمركز شباب كفر الشيخ.

وأضاف أنه كان يحتسب أخطاء كروية ضد تريزيجيه في الملعب، حتى يتعلم أن امتلاك الكرة دون تعاون مع باقي زملائه من اللاعبين بالملعب خطأ فادح، مضيفًا أنه كان يشتكي أنه لم يفعل شيئًا، ولكن الرسالة من وراء الأمر هي التعود على اللاعب الجماعي.

تريزيجيه والنادي الأهلي

ويضيف أنه عند انتقال «تريزيجيه»، إلى صفوف النادي الأهلي تحدث مع «جوزية»، على أن اللاعب لديه مهارات كبيرة، ويمتاز بالسرعة، ويجيد الاختراق والمرور والتسديد، ولكنه يحتاج إلي بناء جسد قوي، وهنا بدأ «محمود»، العمل على نفسه حتى أصبح من أفضل اللاعبين في صفوف منتخب مصر لكرة القدم.

مولد تريزيجيه في كفر الشيخ

وأشار إلى أن عندما ولد «تريزيجيه»، عمّت الفرحة في البيت بكفر الشيخ، لأنه جاء بعد شقيقيه الأكبر بنحو 12 عاما، ولذلك هو آخر العنقود بالنسبة لأشقائه، ولذلك كان يحظي باهتمام الجميع وعلى رأسهم والده.