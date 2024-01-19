وزير صحة الاحتلال يورط الرئيس الإسرائيلي.. قرار بطرد الفلسطينيين من المستشفيات

أصدر وزير الصحة الإسرائيلي قرارًا مخالفًا للقانون الدولي الإنساني، حيث ألغى التوجيهات الموجهة إلى المستشفيات الإسرائيلية بشأن علاج السكان الجرحى من غزة أو لبنان الذين تم إجلاؤهم من قبل جيش الاحتلال، ونقلهم إلى الأراضي المحتلة.

عدم السماح للفلسطنيين وكذلك السكان من غزة ولبنان بالعلاج

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية فإن وزير الصحة أورييل بوسو، أصدر تعليمات للمدير العام للوزارة موشية بار سيمان طوف بإلغاء التعليمات، مشددًا على أنه لا يوجد تغيير في سياسته الواضحة المتمثلة في عدم السماح للفلسطينيين وكذلك السكان من غزة ولبنان، بالبحث عن ملجأ في المستشفيات الإسرائيلية، على حد زعمه.

وجاء إعلان وزارة الصحة بالأراضي المحتلة اليوم، بعد صدور توجيه يوم الخميس بقبول وعلاج السكان من قطاع غزة ولبنان المصابين في الصراع بالمستشفيات الإسرائيلية، والذي جاء فيه أن علاج هؤلاء يتماشى مع التزامات الدولة بالقانون والاتفاقيات الدولية.

أزمة للرئيس الإسرائيلي على هامش منتدى دافوس بسويسرا

وفي سياق أخر، أكد ممثلو الادعاء السويسريون يوم الجمعة، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ كان موضوع شكاوى جنائية خلال زيارته للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث تجد إسرائيل نفسها متهمة بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقال مكتب المدعي العام السويسري: «سيتم فحص الشكاوى الجنائية وفقا للإجراءات المعتادة»، مضيفا أنه سيتصل بوزارة الخارجية السويسرية لفحص مسألة حصانة الشخص المعني.

ولم يكشف مكتب المدعي العام السويسري عن تفاصيل بشأن الجهة التي قدمت الشكاوى، ولم يرد المتحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية ووزارة الخارجية على الفور على طلبات التعليق من صحيفة «الجارديان».