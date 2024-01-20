أعلن البنك المركزي عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 20-1-2024، إذ بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وذلك وفق المنصات الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

«الوطن» تنشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك المصرية، كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري اليوم السبت نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20-1-2024، داخل بنك مصر نحو 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20-1-2024، داخل بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك قناة السويس اليوم السبت 20-1-2024، ووصل إلى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20-1-2024، داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.95 جنيه.