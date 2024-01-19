«تعليم المنيا»: إزالة الغرف العشوائية والأبواب الحديدية على سلالم المدارس

وجّه محمد سليمان عبد الله، مدير عام إدارة المنيا التعليمية بتشكيل لجنة تضم عضو تخطيط، وعضو متابعة، وعضو ميداني لإعادة فحص وتقييم مباني المدارس الموجودة بالإدارة، وإعداد تقرير عن المباني غير الصالحة لرفعها للهيئة، والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية؛ لإزالة الغرف العشوائية والأبواب الحديدية الموجودة على السلالم داخل المدارس.

الاستعداد للفصل الدراسي الثاني

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع عقده مدير عام إدارة المنيا التعليمية بأعضاء التوجيه المالي والإداري والخدمات الداخلية؛ لمناقشة خطة العمل الفترة القادمة والاستعدادات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي، والتأكيد على تفعيل القرارات الوزارية.

وناقش الاجتماع، عددًا من النقاط المهمة، منها التأكيد على استعدادات الفصل الدراسي الثاني بالمدارس، وتفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية، والتأكد من وصولها لجميع المدارس والأقسام، والانتهاء من جميع الإجراءات التي تتعلق بأمور الصيانة البسيطة، وموقف تسليم الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثاني.

دور التوجيه المالي في التأثير الإيجابي

وأكد مدير عام إدارة المنيا، دور التوجيه المالي في متابعة الأعمال المالية والإدارية بالأقسام بديوان الإدارة و بالمدارس، وضبط العملية التعليمية مع التأكيد على دور التوجيه المالي في التأثير الإيجابي على ضبط العمل المالي والإداري بالأقسام داخل الإدارة، وبالمدارس خلال الفترة المقبلة.