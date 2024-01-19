سعر الذهب في محلات الصاغة بالتعاملات المسائية.. كم يبلغ عيار 21؟

يتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار الذهب على مدار اليوم، والتي تتغير بشكل لحظي، وتحديداً عيار 21 الذي يُعد الأكثر انتشاراً وشيوعاً داخل محلات الصاغة في مصر، لذا تستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم الجمعة 19-1-2024 في بداية التعاملات المسائية، في آخر تحديث لأسعار الذهب أعلنته شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة ببداية التعاملات المسائية 4171 جنيهاً، وذلك قبل إضافة أسعار المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة ببداية التعاملات المسائية 3650 جنيهاً، وذلك قبل إضافة أسعار المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات المسائية 3094 جنيهاً، وسعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 2440 جنيهاً، قبل إضافة أسعار المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما سعر الجنيه الذهب فسجل اليوم الجمعة ببداية التعاملات المسائية 29200 جنيهاً، قبل إضافة أسعار المصنعية والضريبة، حيث إنه يزن 8 جرامات من عيار 21.