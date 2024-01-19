أسعار الذهب في التعاملات الصباحية.. عيار 21 يسجل 3550 جنيها

سجل سعر الذهب عيار 21، خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 19-1-2024، نحو 3550 جنيهًا للشراء و3500 جنيه للبيع، وفق الأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة.

«الوطن» تستعرض أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية، لعيار 21، وباقي الأنواع، كالتالي:

سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم، 4057 جنيها للشراء، و4000 جنيه للبيع، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات الصباحية اليوم، إلى 3550 جنيهاً للشراء، و3500 جنيه للبيع، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات الصباحية إلى 3047 جنيها للشراء، و2997 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 3919 جنيها للشراء، و3666 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 2364 جنيها للشراء، و2331 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سجل سعر الجنيه الذهب 28 ألفًا و400 جنيه للشراء، وذلك دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.