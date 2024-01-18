هبوط سعر الذهب عيار 21 لأول مرة منذ 7 أيام.. ما السبب؟

أعلنت الشعبة العامة للذهب، تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 18-1-2024 بقيمة 5 جنيهات خلال منتصف التعاملات، وهي المرة الأولى الذي ينخفض فيها مؤشر الذهب منذ 7 أيام.

وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد النبا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، أسباب تراجع الذهب، إلى دخول عطلة نهاية الأسبوع، وهو تراجع محدود جدًا لا يشكل قيمة تراجع مرضية.

أسباب تراجع الذهب عيار 21

وأضاف «البنا» في حديثه لـ«الوطن»، أن سعر الذهب عيار 21 كان مستقرًا منذ أسبوع عند 3375 جنيهًا، وحاليًا سجل 3370 بحسب ما أعلنت عنه الشعبة العامة للذهب، ما يشير إلى وجود تراجع لكن هذا التراجع مرهون بدخول عطلة يوم الجمعة، وهذا أمر طبيعي يحدث بسبب عدم الإقبال على الشراء بشكل كبير، مثلما يحدث في باقي الأيام.

وترصد «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21، وباقي الأنواع المختلفة، وفقًا للمعلن من قبل الشعبة العامة للذهب وهي كالتالي.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في منتصف التعاملات 3852 جنيها للشراء، وذلك دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في منتصف التعاملات 3370 جنيهاً للشراء، وذلك دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في منتصف التعاملات عند 2890 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 3531 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل سعره اليوم 2245 جنيها للشراء، وذلك دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

في حين سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في منتصف التعاملات 27 ألفًا و40 جنيهًا للشراء، وذلك دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.