دعاء لتيسير الامتحانات والتذكير بالإجابات.. ردده واضمن التفوق

يعتبر الدعاء من العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده، وهو من أعظم أسباب التوفيق والنجاح في جميع أمور الحياة، بما في ذلك الامتحانات، وأهمية الدعاء في الامتحانات تكمن في عدة أمور، منها: أن الدعاء يُشعر الطالب بالقرب من الله تعالى، ويمنحه الثقة والاطمئنان، مما يُساعده على التركيز والتفكير بشكل أفضل، والدعاء يُمكن الله تعالى من التوفيق للطالب، وإعطائه ما هو خير له في الدنيا والآخرة، يمكن الله تعالى من فتح أبواب العلم والفهم للطالب، ويسهل عليه الإجابة على الأسئلة.

أدعية الامتحانات

نشرت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أدعية يمكن الاستعانة بها في الامتحانات منها: «اللهمّ إنّي أسألك باسمك الأعظم، الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تُيسّر لي أمري، وتُسهّل لي دربي، وتقضي لي حاجتي، وتشرح لي صدري، وتُلهمني السداد في الإجابة، وتُوفقني إلى النجاح في الامتحان».

- اللهمّ إنّي أسألك أن تُلهمني الصواب في تفكيري، وأن تُعينني على فهم الأسئلة، وأن تُساعدني على الإجابة عليها بدقة ووضوح.

- اللهمّ إنّي أسألك أن تُبعد عني القلق والتوتر، وأن تُعطيني الثقة في نفسي، وأن تُساعدني على التركيز في الامتحان.

- اللهمّ إنّي أسألك أن تُبارك لي في وقتي وجهدي، وأن تُوفقني إلى تحقيق النجاح الذي أتمناه.

- اللهمّ إنّي أسألك أن تُجعل هذا الامتحان خيرًا لي في الدنيا والآخرة، وأن تُنفعني بما تعلّمته فيه، وأن تُعينني على نفع الآخرين به.

دعاء يمكن ترديده عند تعسر الامتحان

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي، يارب لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت وحدك تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا رب.