تأكيدا لـ«الوطن»: بنك يطرح شهادة جديدة بعائد 22% سنويا

طرح البنك التجاري الدولي «cib» شهادة جديدة لمدة 3 سنوات، بعائد 22% سنويًا يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه، ومضاعفات الألف جنيه.

كما طرح البنك شهادة بعائد 21% لمدة 3 سنوات، يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء مليون جنيه، ومضاعفات الألف جنيه، حسب بيان البنك التجاري الدولي «cib».

كانت «الوطن» نقلت عن مصادر مصرفية مطلعة، نية البنوك الخاصة طرح شهادات بفائدة أعلى، بعد طرح البنكان الأهلي المصري ومصر، شهادة الـ27% مطلع يناير الجاري.