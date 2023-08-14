تفاصيل القرض الشخصي من بنك (CIB).. يبدأ من 5 آلاف جنيه

يتيح البنك التجاري الدولي (CIB) للمواطنين إمكانية الحصول على القرض الشخصي، وذلك من خلال العديد من الخصائص والمميزات والشروط التي يوفرها البنك، والواجب توافرها، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل القرض الشخصي من بنك CIB.

تفاصيل الحصول على القرض الشخصي من بنك CIB

- يوفر بنك CIB فرصة للعملاء الراغبين في الحصول على القرض الشخصي حيث تبلغ القيمة الخاصة به من 5 ألاف جنيه، وتصل إلى 3 ملايين جنيه.

- بالنسبة لسعر الفائدة الخاصة بالقرض، تبدأ من 20.75% وقد تصل إلى 22.25%.

- يتيح بنك CIB للمواطنين خدمة التقسيط، حيث يتم دفع الأقساط بشكل شهري بنسبة تصل إلى 50% من الراتب الشهري للعميل.

- تصل المدة الخاصة بسداد القرض إلى 8 سنوات.

مميزات القرض الشخصي من بنك CIB

- يقوم البنك التجاري الدولي (CIB) بالتأمين على الحياة وذلك طوال مدة السداد.

- كما يستطيع العملاء سداد قيمة القرض عن طريق أكثر من 180 فرعاً، وأكثر من 1000 ماكينة إيداع نقدي.

الشروط والمستندات للحصول على قرض CIB

- وأعلن بنك CIB عن الخطوات والشروط الواجب توافرها للحصول على القرض الشخصي والتي تتمثل أن يكون الحد الأدني للسن 21 عاما والحد الأقصي 60 عاما.

- يجب أن يكون الحد الأدنn الخاص بصافي المرتب 2600 جنيه مصري.

- لابد من إحضار نموذج طلب.

- بطاقة رقم قومي سارية.

- بيان بمفردات المرتب من جهه العمل بتاريخ حديث.

- وبالنسبة لأصحاب الأعمال الخاصة، يجب إحضار سجل تجاري ساري وكشف حساب بنكي.