فترة سداد تصل إلى 8 سنوات.. تفاصيل القرض الشخصي من بنك CIB

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن التفاصيل الكاملة الخاصة بالقرض الشخصي الذي يتيحة البنك للعملاء عبر موقعة الرسمي، في ظل أن البنك يقدم للمواطنين أيضاً المميزات والشروط والمستندات الواجب توافرها عند الذهاب للحصول على القرض.

تفاصيل القرض الشخصي من البنك التجاري الدولي CIB

ويتيح البنك التجاري الدولي CIB فرصة للمواطنين للحصول على القرض بقيمة تبلغ 5 آلاف جنيه، وقد تصل قيمة القرض إلى 3 ملايين جنيه، كما تصل المدة الخاصة بسداد القرض إلى 8 سنوات.

وبالنسبة لسعر العائد الخاص بالشهادة يبدأ من 20.75% وتصل إلي 22.25% فيما يتيح بنك CIB للمواطنين خدمة التقسيط، حيث يتم دفع الأقساط بشكل شهري بنسبة تصل إلى 50% من الراتب الشهري للعميل.

بينما يقدم البنك للمواطنين ميزة التأمين على الحياة طوال مده السداد كما يمكن للمواطن سداد قيمة القرض عن طريق أكثر من 180 فرعاً، وأكثر من 1000 ماكينة إيداع نقدي.

الأوراق والمستندات المستندات المطلوبة

كما أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن المستندات والأوراق المطلوبة من العملاء عند الذهاب للحصول على القرض والتي تتمثل في أن يكون الحد الأدني للمواطن 21 عاما فيما يصل الحد الأقصي إلي 60 عاما بينما يجب أن يكون الحد الأدني للمرتب 2600 جنيه مصري.

فيما لابد من إحضار نموذج طلب وإحضار بطاقة الرقم القومي سارية كما يجب إحضار بيان بمفردات المرتب من جهه العمل وذلك بتاريخ حديث.