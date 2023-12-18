سماح أبو بكر عزت تكتب: الطفل المصري والجمهورية الجديدة

نهضة شاملة شهدتها البلاد على مدار عشر سنوات، هى فترة تولى سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية الحكم.

مدن جديدة، ومشروعات استثمارية، عاصمة إدارية، وحفر قناة السويس الجديدة فى وقت قياسى، وغيرها من المشروعات التى تهدف إلى تنمية البنية التحتية ورفع مستوى معيشة المواطن المصرى كان من أهمها مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها سيادة الرئيس فى يناير 2019، لتحسين البنية التحتية فى الريف المصرى والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والبيئى لأهلنا فى القرى.

وإيماناً من القيادة السياسية بأن الاستثمار فى الإنسان المصرى هو الهدف الأسمى، كان لا بد من إطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية ليكون كل فرد فيها مؤهلاً وقادراً لتحقيق رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة، ورغم أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» معنية فى الأساس بتنمية قرى الريف، إلا أنها اختصت أطفال القرى بفعاليات ثقافية ورياضية من خلال مبادرة «أنت الحياة»، التى تتجول فى القرى المختلفة وتتضافر فيها جهود عدة وزارات مثل وزارة الشباب والرياضة، التى تُعنى بتقديم أنشطة رياضية للأطفال واكتشاف الموهوبين فى الرياضات المختلفة وتنمية مهاراتهم وإنشاء الملاعب التى تستوعب طاقاتهم وتقدم وزارة الثقافة فقرات فنية للأطفال تهدف إلى اكتشاف مواهبهم الفنية من رسم وكتابة، إيماناً من مؤسسة حياة كريمة بأن تنمية شخصية الطفل تبدأ بالقراءة، تم إنشاء كشك كتابك فى مختلف القرى بهدف جعل الكتاب صديقاً لكل طفل. كما أسهم الكثير من المبادرات الصحية فى الاهتمام بصحة الأطفال فى القرى من خلال القوافل الطبية والكشف المبكر عن الأمراض وصرف العلاج اللازم لكل طفل.

تشرّفت بأن أكون سفيرة لشئون الطفل بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مما أتاح لى بشكل مباشر لقاء الأطفال فى مختلف القرى، ومن خلال الحوار معهم لمست مدى سعادتهم بكل إنجاز على أرض قريتهم وحماسهم وحلمهم الكبير بأن تكون قريتهم أفضل، مما يدفعهم للمحافظة على كل إنجاز، والسعى لإضافة المزيد من الإنجازات فى المستقبل.

ولأن أطفالنا هم مستقبلنا، أشرقت شمس عام 2020 بفرحة جديدة لكل طفل مصرى، بإطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، فالاهتمام بالأطفال والنشء يُعد إحدى أولويات الدولة المصرية لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق مستقبل مشرق والجائزة سنوية يشارك بها للأطفال من سن خمس سنوات إلى 18 عاماً، وتهدف الجائزة إلى الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة فى مختلف المجالات، مثل الكتابة والابتكارات العلمية والرسم والمسرح والإلقاء والشعر والموسيقى والغناء وغيرها، وتحفيز الطاقات الإبداعية للأطفال فى مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار. ومؤخراً صدّق سيادة الرئيس على تعديل قانون الجائزة، مما يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بملف الطفل، ويهدف القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك، لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية وخلق جيل قوى واثق من قدراته، قادر على اتخاذ قراراته بوعى وحكمة.

«دوى» هى مبادرة وطنية أطلقها المجلس القومى للمرأة لتمكين الفتيات، تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسى، فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بهدف تطوير مهارات الفتيات، للتعبير عن نفسها، والحصول على حقوقها، كما اهتم المجلس القومى للمرأة أيضاً بالأطفال، بتخصيص فعاليات لتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال ورشات فى مختلف القرى تهدف إلى تعميق الانتماء وتعزيز الهوية المصرية فى نفوسهم.

ونحن نطل على المستقبل بعد استحقاق رئاسى جديد لا بد أن ننظر إلى الطفل صانع هذا المستقبل بعين الرعاية والاهتمام، والحمد لله قد بدأنا وأنجزنا.