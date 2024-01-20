«أمير» غاوي تربية طيور وحيوانات نادرة.. بومة وأسماك ونسناس بيناموا في حضنه

يهوى الشاب السويسي، الذي يقيم بشارع صدقي بحي الأربعين، منذ الصغر، تربية الحيوانات والطيور النادرة، وظلت الهواية تنمو معه حتى أصبح يمتلك العديد من الحيوانات والأسماك النادرة، منها التي تضئ في الظلام.

يقول أمير عادل، إنه يهوى تربية واقتناء الحيوانات والطيور والزواحف النادرة، مشيرًا إلى أنه بدأ في صغره بتربية الكلاب والقطط، وكان يهتم باقتناء السلالات المتميزة لتربيتها والاحتفاظ بها، ويتطلع الآن إلى امتلاك بعض الحيوانات التي كان يشاهدها معروضة على السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام.

وتابع «عادل» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يواظب على الذهاب إلى الأسواق المختلفة في القاهرة والمحافظات؛ لشراء بعض الأنواع المتميزة من الأسماك والحيوانات، منذ سنوات، ولدية مجموعة من الحيوانات والطيور النادرة مثل البومة العقابية، والنسناس الإفريقي، والجوانا، والترسة المائية بدون غطاء صدفي، ومجموعة من الأسماء، أبرزها الأسماك المتوحشة الأمريكية وعدد من الأسماك المستوردة ذات الألوان الفسفورية التي تضئ في الظلام.

وأضاف، أنّ الجوانا وأنواع من القطط والنسانيس تنام بجواره على السرير بدون أي مشكلات، وهي غير مؤذية بالمرة، مضيفًا: «الحيوان حسب ما تعوده، بمعني إنك تعود الحيوان على الألفة بإعطائه الطعام وخلق الألفة بينه وبين الإنسان»