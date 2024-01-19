وظائف خالية جديدة في بنك مصر للخريجين.. اعرف الشروط

أعلن بنك مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لوظائف خالية للعمل في فروع البنك المختلفة، لدعم تنفيذ وصيانة إطار إدارة مخاطر المعلومات في بنك مصر، من خلال مراحل مختلفة، بما في ذلك تقييم المخاطر وتحليلها وإعداد التقارير عنها ومراقبتها، وفقا لسياسات بنك مصر لأمن المعلومات.

وأوضح بنك مصر، التفاصيل الكاملة للوظائف الخالية المعلن عنها، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات العمل، وكيفية التقديم للوظائف، وفق ما أعلنه البنك، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر

- تقييم مخاطر أمن المعلومات للأنظمة الجديدة والحالية، من خلال التعامل مع مختلف أصحاب المصلحة.

- تحليل المخاطر المحددة، وتعيين تصنيفات المخاطر، بناءً على المعايير المتفق عليها.

- تعيين الضوابط المناسبة بالتنسيق مع أصحاب المخاطر، لتقليل المخاطر إلى المستوى المقبول، وفقا لرغبة البنك في المخاطرة.

- مراقبة حالة المخاطر المحددة، وفقا لمؤشرات الأداء الرئيسية، والأداء الرئيسية المعينة.

- الحفاظ على تحديث سجل المخاطر، وإبلاغ أصحاب المصلحة المعنيين بحالة المخاطر الحالية.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

- أن يكون المتقدم للوظائف الخالية في بنك مصر، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على خبرة تتراوح بين عام و3 أعوام.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه القدرة على إجراء تقييمات المخاطر، بناءً على سياسات البنك.

- الإلمام بلوائح البنك المركزي المصري.

- المعرفة بأفضل الممارسات والأطر الخاصة بتقييم مخاطر أمن المعلومات.

- الحرص على التعامل مع حلول الأعمال المختلفة الجديدة، ووضع الضوابط المناسبة لتقليل التعرض للمخاطر.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر الخالية، الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر، على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.