حملة مكبرة لرفع القمامة والمخالفات بشوارع حي السويس

كثف حي السويس في محافظة السويس، برئاسة المهندسة فاتن عبد الغني، حملات رفع التراكمات والنظافة في عدد من المناطق المختلفة.

رفع المخلفات بجوار قصر محمد على شارع صلاح الدين

شهد حي السويس، في محافظة السويس، تكثيف حملات أعمال النظافة اليومية ورفع وإزالة تراكمات ومخلفات القمامة والهيش بعدد من المناطق الواقعة في نطاق الحي، منها شارع الخضر وبجوار مدرسة الست آمنة، وكذلك رفع المخلفات من المنطقة بجوار قصر محمد على ومحيط منطقة الأنصاري ومنطقة الطابية وبجوار موقف الملاحة وشارع صلاح الدين وشارع آمين الحسيني، وشارع السنترال وشارع محمد حافظ وبجوار المعهد الأزهري وشارع البحرية وشارع المدينة الرياضية.

رفع المخلفات خلف سينما ريسانس وتهذيب الحدائق

وأعلن حي السويس أنه في ظل تكثيف الحملات تم إجراء أعمال النظافة اليومية، ورفع وإزالة التراكمات ومخلفات القمامة الهيش والأشجار والرتش الناتجة عن مخلفات المباني، خلف سينما رينسانس بشارع بورسعيد ومحيط مساكن الغريب وشارع كليوباترا وشارع عبد الخالق ثروت، وشارع يحيى وبجوار مدرسة الإمام الشافعي وأمام مدرسة الإعدادية الحديثة بنون، بجوار مستشفى الهلال وبجوار مستشفى أبو العزايم وبجوار مدرسة الخليلية.

رفع التراكمات بشارع الجيش ونظافة الكورنيش

كما تم رفع وإزالة تراكمات ومخلفات القمامة والهيش والأشجار بجوار بيوت الشباب بمنطقة المحروسة وشارع البحرية وبجوار المعهد الأزهري، وخلف وبجوار مدرسة التجارة المتقدمة والنادي الاجتماعي بمنطقة الملاحة، وشارع محمد حافظ وشارع التحريات وشارع السنترال، وشارع آمين الحسيني وبجوار موقف الملاحة وبأرض المعارض بشارع الجيش وآخر منطقة كورنيش السويس، ومحيط منطقة الأنصاري وبجوار قصر محمد على وآخر شارع التحرير ومناطق مختلفة