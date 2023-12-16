نقل 23 ألفا و400 طن مخلفات صلبة إلى مصانع تدوير القمامة بالدقهلية

شن رؤساء مراكز ومدن محافظة الدقهلية حملات مكبرة في قطاع النظافة، وتم نقل المخلفات ورفع النفايات والقمامة بواسطة سيارات كبيرة إلى مصانع التدوير والتخلص منها بشكل آمن للحفاظ على صحة وحياة المواطنين والبيئة من التلوث.

رفع 23 ألف من المخلفات

وقال أحمد عبد العظيم رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، جرى رفع 23 ألف طن من المخلفات من الصباح الباكر، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية بصفة دورية في الفترتين الصباحية والمسائية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، أنه تم استهداف عدد من الشوارع الرئيسية والميادين وتم ترفع الأتربة من على جانبي الطرق وكنس الشوارع ورفع ما يقرب من 400 طن قمامة ونقلها إلى مصنع التدوير بسندوب، وتطهير وتعقيم أماكن تجمعات القمامة للحفاظ على حياة المواطنين من انتشار مسببات الأمراض.

تكثيف حملات النظافة اليومية

ومن جانبه واصل حاتم قابيل، رئيس مجلس مدينة أجا، جرى تفريغ صناديق القمامة منذ الصباح الباكر والكنس حولها وإعادة توزيعها بالأماكن الأكثر كثافة سكانية، مؤكدا تكثيف حملات النظافة اليومية بالمدينة والقرى والعزب والوحدات المحلية والاستجابة الفورية لأي شكوى بهذا الصدد.