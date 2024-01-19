تراجع أسعار الأرز الشعير اليوم بقيمة 1700 جنيه

كشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، عن تراجع كبير في أسعار الأرز الشعير اليوم، الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلكين، وذلك خلال العمليات التي شهدتها الأسواق والمتاجر لحركة البيع والشراء مساء الجمعة.

أسعار الأرز الشعير اليوم تتراجع 1700 جنيه لكل طن

وأوضح «عبد الغفار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ أسعار الأرز الشعير اليوم، شهدت تراجعًا ممتازًا، يصب في المقام الأول لصالح المواطنين، وجاءت كالآتي:

- سعر طن الأرز الشعير من نوع «عريض الحبة»، بـ19 ألف جنيه، وسط تراجع بلغ 1700 جنيه لكل طن.

- سعر طن الأرز الشعير من نوع «رفيع الحبة»، سجل 18ألفًا و100 جنيه، بتراجع 600 جنيه لكل طن أرز مباع.

مخزون كبير من الأرز الشعير

وأشار، إلى أنّ مصر لديها مخزونًا كبيرًا من محصول الأرز الشعير في محافظات الدلتا، يسد حاجة الاستهلاك المحلي ويفيض، لافتًا إلى أنّ محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، هما من المحافظات في الوجه البحري التي تنتج نحو 80% من محصول الأرز الشعير على مستوى المنزرع من الأرز من العام المنقضي 2023.