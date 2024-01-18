تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم اليوم الخميس 18-1-2024

شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 18-1-2024، انخفاضا في السعر عن أمس بنسبة 1.05% بينما تراجعت مقارنة بالأسبوع الماضي بنسبة 2.39%، تزامنا مع اتجاه الحكومة لتنفيذ خطة لتوفير اللحوم بجميع أنواعها بأسعار مخفضة في المنافذ المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية والمعارض التابعة للغرف التجارية والسلاسل التجارية.

وتراجعت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة، وفق ما أعلنته بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، كالتالي:

- وجاء سعر الكيلو في المتوسط بين 281 إلى 346 جنيها للكيلو بحسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع والمكان، وفق ما رصدته «الوطن» في مختلف الأسواق المحلية اليوم.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

- وجاء متوسط سعر كيلو اللحم البقري البلدي نحو 314 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 265 إلى 450 جنيها، وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم بين 102 إلى 360 جنيها.

- سجلت أسعار اللحوم الكندوز الصغير بين 220 إلى 365 جنيها، وسعر لحم الكندوز الكبير بين 220 إلى 340 جنيها، ويتراوح سعر لحم بتلو بعظم بين 180 و370 جنيها، سعر لحم بتلو بين 270 و450 جنيها.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم

وجاء سعر اللحوم البرازيلي بسعر يتراوح بين 190 و250 جنيها، أما اللحوم الهندي سجلت أسعارها 170 جنيها للمفروم، و230 جنيها للكندوز، سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 210 جنيهات، و250 و280 جنيها للجملي، وسجل كيلو البرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ، والضاني البرقي 380 جنيها.